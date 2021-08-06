РИАМО - 6 авг. Telegram-канал «112» опубликовал видео с камер городского наблюдения, на которых запечатлены сбежавшие заключенные из СИЗО в Истре.

На видео видно, как в темноте бегут пять мужчин в белой одежде. Они попали на видеокамеры в 02:45. Мужчины направляются в сторону ж/д станции «Истра», которая находится недалеко от изолятора, пишет Telegram-канал.

Из истринского СИЗО в пятницу сбежали пятеро заключенных, среди них – Александр Мавриди, обвиняемый в заказном убийстве предпринимателя Владимира Маругова, известного как «колбасный король». В компании с ним совершили побег другие опасные рецидивисты.

Всего в камере находились семеро человек – пятеро сбежали, двое остались. По словам оставшихся, они в момент побега спали.

Ранее комиссия областного главка МВД экстренно выехала в Истру для установления обстоятельств ЧП.