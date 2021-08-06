РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 авг. В подмосковных Котельниках 8 августа пройдет открытая тренировка с трехкратным чемпионом мира по кикбоксингу Александром Липовым, сообщает пресс-служба администрации города.

8 августа в 11:00 на базе спортивного комплекса по адресу: микрорайон Белая Дача, дом 8А, состоится тренировка по общей физической подготовке под руководством Александра Липового.

Вход свободный, приглашаются все желающие принять участие в тренировке. При себе необходимо иметь спортивную форму и хорошее настроение.