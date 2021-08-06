РИАМО - 6 авг. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов и член центрального штаба ОНФ Денис Майданов передали Одинцовской подстанции скорой медицинской помощи аппарат непрямого массажа сердца LUCAS 2. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Прибор является эффективным средством проведения сердечно-легочной реанимации пациентов, автоматически поддерживая стабильное кровообращение. Он позволяет освободить руки врача, который может параллельно выполнять другие действия по спасению жизни человека.

«Благодаря программе губернатора Московской области на все областные подстанции скорой помощи пришли такие уникальные аппараты. Все мы понимаем, что к концу смены даже самые опытные медики устают. Им бывает сложно проводить непрямой массаж сердца с необходимой интенсивностью. Данный прибор помогает разгрузить медика, чтобы он дополнительно сосредоточился на пациенте. Уверен, аппарат, который мы передаем на подстанцию, спасет многие человеческие жизни», – отметил Иванов.

Каждая поездка реанимобиля на вызов к больному – это встреча с неизвестностью. И врач не только профессионально, но и технически должен быть подготовлен к любым неожиданностям.

«Сегодня подмосковная медицина по качеству услуг и техническому оснащению подтягивается к столичному уровню. Наша задача – насытить бригады скорой помощи современным оборудованием, облегчив труд врачей и повысив качество оказываемых медицинских услуг. То, что в реанимобиле Одинцовской подстанции появилось такое легкое, компактное и эффективное устройство, даст пациентам дополнительный шанс на выживание», – сказал член центрального штаба ОНФ Денис Майданов.

Сами врачи высоко оценивают характеристики новой аппаратуры. Прибор быстро и просто устанавливается. Его использование можно совмещать с применением практически любого дополнительного оборудования.

«В некоторых случаях врачам приходится вести непрямой массаж сердца до получаса, делая до 100 нажатий в минуту на грудную клетку пострадавшего. Это тяжело физически. Для нас наличие такого аппарата – большое облегчение», – поделился своими впечатлениями врач-реаниматолог Одинцовской подстанции Марат Джумагалиев.

В настоящее время врачи скорой помощи в Одинцовском городском округе выезжают на вызовы до 400 раз в сутки. Ежедневно на линию выходит 32 бригады СМП.