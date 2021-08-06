РИАМО - 6 авг. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проинспектировал реконструкцию скверов Саввы Сторожевского и Молодежного, Центрального городского парка и улицы Московской в Звенигороде, сообщается пресс-служба администрации муниципалитета.

Масштабное благоустройство исторической части Звенигорода ведется в рамках реализации проекта «Звенигород – Гостиный Город».

Подрядные организации демонтируют старое дорожное покрытие, устраивают бетонное основание, устанавливают бордюрный камень. В Центральном парке предварительная планировка территории выполнена уже на 70%. Ведется монтаж кабельной трассы и прокладка тропиночной сети. К работам по озеленению планируется приступить 20 августа.

«Получаем от жителей обратную связь, вносим по их предложениям коррективы в работу подрядчиков. Сегодня прошли по Центральному городскому парку вместе с нашим активным ветераном Александром Петровичем Новаком. Проверили качество и объемы сделанного. Также оценили темпы реконструкции улиц Московской, Почтовой и Чехова. Как и в парке, работы здесь ведутся в соответствии с утвержденными графиками», – сказал Иванов.

Он обратился к жителям и гостям Звенигорода с просьбой запастись на ближайший месяц терпением. Неудобства, связанные с реконструкцией исторической части города, носят временный характер. Основной объем благоустройства должен завершиться к началу сентября.