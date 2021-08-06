РИАМО - 6 авг. Определена подрядная организация для проектирования моста через Москва-реку в створе Берегового проезда, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

«Мост очень важный для города, он обеспечит выезд из района Филевский парк на Звенигородское шоссе», – сказал глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Конкурс проводился в электронной форме. Победителем признано ОАО «Институт Гипростроймост».

Мост должен быть протяженностью 390 м, а его ширина – 2-3 полосы движения в каждом направлении. Также проектом нужно будет предусмотреть строительство эстакады от мостового сооружения за перекресток проектируемого проезда № 2017. Протяженность эстакады – 280 м, ширина – под 2 полосы движения в каждом направлении.

Также будет спроектировано строительство съезда с моста через реку на Береговой проезд протяженностью 120 м.

Футуристичные речные трамваи на Москве‑реке: что известно о новом столичном транспорте>>