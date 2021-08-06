РИАМО - 6 авг. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов принес в копилку сборной России еще одну серебряную медаль Олимпиады в Токио. Он уступил спортсмену из Кубы Хулио ла Крусу, сообщает Газета.ru.

Бой проходил в весовой категории до 91 кг. Эта уже вторая серебряная медаль спортсмена на Играх-2020.

Гаджимагомедов — серебряный призер летних Олимпийских игр 2020 года, чемпион мира (2019), чемпион Европы (2019), серебряный призер чемпионата Европы (2017), победитель и призер международных и национальных турниров в любителях.

Олимпиада в японском Токио стартовала 23 июля, церемония закрытия пройдет 8 августа.