РИАМО - 6 авг. Новый комплексный сервис «Скоро в школу» стал доступен на региональном портале госуслуг. Услуга предназначена для многодетных семей и малообеспеченных семей, сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

«Появление комплексной услуги «Скоро в школу» – один из важных этапов цифровой трансформации госуслуг Подмосковья. Новая услуга позволяет семье комплексно получить сразу все положенные выплаты на детей, обучающихся в школах Московской области», – сказал министр госуправления, ИТ и связи региона Максим Рымар.

Он подчеркнул, что больше не нужно заполнять несколько заявлений: все меры социальной поддержки для родителей объединены в один сервис и предоставляются в течение 7 рабочих дней. Услуга доступна и в проактивном режиме: выплаты поступят автоматически тем семьям, которые получали их в 2020 году.

В рамках данной услуги многодетные семьи получат выплату на школьную форму в размере 3 тыс. рублей, а малообеспеченные семьи, чей доход ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума, воспитывающие ребенка-инвалида, получат выплату на его питание и одежду – 13 020 рублей. Семьи, которые уже оформляли выплаты в прошлом году, получат их автоматически в этом году.

Также в рамках комплексной услуги «Скоро в школу» малообеспеченные семьи с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, в которых ребенок в этом году идет в первый класс, получат уведомления о положенной мере поддержки – наборе первоклассника. Рюкзак со всеми необходимыми письменными принадлежностями к школе привезут на дом в удобное время.

Если семье не пришло уведомление или выплата не поступила на лицевой счет до 10 августа, необходимо подать заявление через региональный портал госуслуг в разделе «Соцподдержка» по ссылке https://uslugi.mosreg.ru/services/21672 или обратиться в территориальное отделение соцзащиты по месту жительства в Московской области для получения консультации.