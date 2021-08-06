РИАМО - 6 авг. Московская область представила 33 заявки на второй Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организованный Минсельхозом РФ, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Подмосковные производители продовольствия подали на сегодня 33 заявки на участие в конкурсе «Вкусы России». Это на 8 заявок больше, чем в прошлом году, когда от Московской области в соревнованиях на лучший продукт участвовало 25 брендов», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Впервые в конкурсе примут участие: Звенигородский дубовый кофе, помадка из Серпухова, Солнечногорский сорбет, Королевский сырный десерт, Коломенский березовый сироп, Раменский мед, Богородский пряник и другие.

«Мы планируем лидировать в важнейших номинациях, по которым проводится конкурс - «Вкус Природы», «Гастрономическая находка», «Кулинарное наследие» и «Вкус глубинки. На номинацию «Гастрономическая находка» на сегодняшний день подано 15 заявок, что делает ее самой популярной среди всех брендов», - отметил Сергей Воскресенский.

По словам министра, следующей по количеству заявок является номинация «Вкус природы», куда подалось 10 брендов, далее - «Кулинарное наследие» с 8 заявками. Среди заявителей на номинацию «Вкус глубинки», задача которой выявить победителя среди брендов малых населенных пунктов численностью до 3 тысяч жителей, в Подмосковье нашлось 5 брендов.

«Самыми активными заявителями на участие в конкурсе оказались бренды Коломны, откуда поступило 7 заявок по различным номинациям», - добавил Воскресенский.