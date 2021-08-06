РИАМО - 6 авг. Готовность работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе на текущий момент оценивается в 32%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В рамках строительства транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе предусматривается строительство 8,7 км дорог, в том числе двух путепроводов, двух съездов-эстакад, двух боковых проездов и других дорожных объектов», - сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В рамках реконструкции этого участка планируют возвести надземный пешеходный переход через улицу Осташковская. Также там появятся шумозащитный экран и будут обустроены четыре остановки для общественного транспорта.

Благодаря проведенным работам улучшится транспортная доступность близлежащих районов и городского округа Мытищи. А там живут около 600 тыс. человек.

«А также за счет перераспределения потоков значительно увеличится пропускная способность МКАД, Осташковского шоссе и улицы Осташковская», - добавил заммэра.

5 августа мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе.

«Мы продолжаем программу реконструкции развязок на МКАД. В настоящее время реконструировано и построено заново 18 мощных инженерных сооружений - 18 развязок, практически большинство всех существующих развязок на МКАД. Сегодня в стройке находятся четыре развязки. Одна из них на Осташковском шоссе. Надеюсь, что в следующем году стройка будет закончена и до конца года введена в строй», - отметил столичный градоначальник.