РИАМО - 6 авг. После реконструкции на подмосковной станции Железнодорожная будущего МЦД-4 появятся 4 новые платформы с навесами и конкорс площадью свыше 5,2 тыс. кв. м, он станет самым большим среди станций МЦД, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Железнодорожная — одна из самых загруженных станций в области. Летом в рабочий день пассажиропоток здесь больше 32 тыс. человек. Сейчас инфраструктура на станции устарела, а после запуска МЦД-4 людей станет еще больше.

В Железнодорожном живет около 150 тыс. человек, и ж/д транспорт для них — самый быстрый способ добраться до столицы. Для сравнения, путь по железной дороге занимает примерно 40 минут, а на авто — 1-1,5 часа даже не в часы пик.

«Совместно с нашими коллегами из РЖД мы работаем над запуском следующих диаметров. За счет D4 мы трансформируем станцию Железнодорожная — на месте обычной ж/д остановки появится современный пригородный вокзал. Четвертый диаметр планируем запустить уже в 2023 году», — сказал заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, четвертый диаметр является самым протяженным и сложнейшим с точки зрения реализации проектом, но крайне важным для Московского региона.

«Появится новый сквозной маршрут, который пройдет через столицу с Запада на Восток, соединит 7 вокзалов и образует 18 пересадок на метро и МЦК», — пояснил Ликсутов.