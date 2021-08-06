РИАМО - 6 авг. Рейтинговое агентство RAEX опубликовало рэнкинг крупнейших российских групп и компаний в области информационных и коммуникационных технологий по итогам 2020 года. Первые три места занимают IT-компании из Москвы, предоставляющие как полный комплекс IT-услуг, так и специализирующиеся на отдельных направлениях, таких как разработка и поставка сервисов кибербезопасности, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

«Москва давно стала центром притяжения для компаний, работающих в сфере информационно-коммуникационных технологий. Об активном развитии цифровых технологий в столице говорят не только результаты рэнкинга, но и финансовые показатели деятельности IT-телеком компаний. Так по итогам 1 полугодия 2021 года от компаний сферы IT и телекоммуникаций в московский бюджет поступило более 33,8 млрд рублей налога на прибыль и более 47,3 млрд рублей в качестве НДФЛ», — сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Москва оказывает последовательную поддержку технологическому бизнесу. В 2020 году уровень финансовой помощи IT-компаниям вырос в 9 раз. Благодаря финансовой поддержке компании компенсировали часть расходов на приобретение и лизинг оборудования, выплату процентов по кредитам на развитие деятельности, а также часть трат на онлайн-продвижение и обучение.