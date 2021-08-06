РИАМО - 6 авг. В Главархиве сохранились документы о создании и работе Московского городского народного университета имени А.Л. Шанявского, на месте которого сейчас находится Российский государственный гуманитарный университет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Вуз для народа создавали на деньги генерала и крупного сибирского золотопромышленника Альфонса Шанявского. Он завещал огромное состояние университету, который должен был открыть двери всем желающим», - говорится в сообщении.

Университет имени А.Л. Шанявского открыли в 1908 году. Это случилось спустя три года после смерти сибирского золотопромышленника Альфонса Шанявского. В нем наравне с мужчинами смогли учиться женщины. В группах учились студенты после курсов или с домашним образованием, а также те, у кого не было времени для полноценной учебы или просто не хватило места в других высших учебных заведениях.

Кроме того, в университет брали для подготовки по новому профилю или для совершенствования уже имеющихся навыков. Преподавали точные науки, а также по естественным и гуманитарным специальностям. Плату за обучение старались подбирать в соответствии с возможностями студентов, а также предоставляли стипендии на прохождение занятий. Цены были доступны большинству слушателей курсов. Выпускникам помогали с трудоустройством.

Из-за большого потока желающих поступить в университет, в 1911 году построили новое здание на Миусской площади.