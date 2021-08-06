РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 авг. Подачу воды восстановили в частном секторе поселка Нахабино подмосковного Красногорска, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

Ранее сообщалось, что из-за аварии на водопроводных сетях в ночь на 5 августа без холодного водоснабжения остались дома частного сектора на прилегающих к станции МЦД-2 Нахабино улицах.

«Подача воды на частный сектор в Нахабино от ВЗУ РЖД восстановлена», - говорится в сообщении.

Администрация округа совместно с АО «РЖД» и ресурсоснабжающими организациями ведет активную работу по передаче котельной и ВЗУ в муниципальную собственность, сейчас они принадлежат РЖД.

«Еще около недели нужно, чтобы произвести инвентаризацию, там разруха полная, практически каждый день происходят отключения воды. Жители справедливо жалуются», - сказал глава горокруга Алексей Спасский.