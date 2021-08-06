РИАМО - 6 авг. До конца года будет полностью модернизирован портал «Активное долголетие», сейчас в регионе работают более 60 клубов данной программы, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Для наших участников мы создадим личные кабинеты, в которых можно будет составлять персональное расписание занятий, а также станем присваивать различные достижения самым активным участникам и откроем возможность оценить занятие и инструктора», – рассказала заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что в регионе сейчас работает 61 клуб «Активное долголетие».

«Участниками проекта на сегодняшний день являются 67 тысяч жителей старшего поколения – это современные, активные и прогрессивные пенсионеры. Проект постоянно модернизируется: увеличивается количество занятий, открываются новые направления для экскурсий, появляется новое спортивное оборудование», – добавила Каклюгина.

По ее словам, осенью будет закуплено для проекта 3,2 тыс. комплектов палок для скандинавкой ходьбы, а также коврики для йоги, гимнастические палки, фитболы.

«Кроме того, нам важно получать обратную связь от участников. Для оценки посещений занятий запущен чат-бот в Telegram, уже получено более 23 тыс. оценок», – пояснила Каклюгина.