РИАМО - 6 авг. Прокуратура Московской области в своем Telegram-канале опубликовала фото истринского СИЗО, откуда сбежали пятеро заключенных.

Побег пятерых арестантов произошел ночью или рано утром в пятницу. Среди сбежавших — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве подмосковного бизнесмена Владимира Маругова, известного как «колбасный король», а также несколько опасных рецидивистов.

По данным СК, заключенным удалось раскрутить замок с помощью гаечного ключа.

Всего в камере находились семеро человек – пятеро сбежали, двое мужчин остались. По их словам, в момент побега они спали.

Ранее в СМИ назвали имена сбежавших. Это Николай Тетеря, Александр Мавриди, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Иван Цуркану. Все они являются уроженцами Молдовы.