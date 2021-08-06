РИАМО - 6 авг. В столице предстоит провести несколько этапов работ по реконструкции семи памятников героям Отечественной войны 1812 года, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.
Речь идет о Триумфальной арке, памятнике Кутузову, Поклонном кресту и других монументах.
В 1814 году появилась первая Триумфальная арка у Тверской заставы. Это было деревянное сооружение. Она была возведена в честь возвращения русских войск из Западной Европы. Через 12 лет арка стала каменной. Потом Триумфальную арку построили уже в 1966 году на новом месте — Кутузовском проспекте.
Кроме того, рабочим предстоит отреставрировать бюсты Михаила Кутузова, которые установлены на Ташкентской улице и Кутузовском проспекте. Над их реконструкцией будут трудиться в следующем году.
Также в следующем году рабочие приступят к подготовке проектов реставрации поклонного креста, установленного в память о герое Отечественной войны 1812 года казачьем атамане Матвее Платове на улице Рогожский Поселок.
Еще будет обновлен мемориал героям Отечественной войны 1812 года в Госпитальном сквере и памятный знак «200 лет Победы в Отечественной войне 1812 года», который находится на пересечении Зеленодольской и 1-й Новокузьминской улиц.
Кроме того, в ближайшие два года пройдет ремонт памятника «Воинам, погибшим в Отечественную войну 1812 года» на Новокуркинском шоссе. Монумент установили девять лет назад.
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