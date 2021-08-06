РИАМО - 6 авг. В столице предстоит провести несколько этапов работ по реконструкции семи памятников героям Отечественной войны 1812 года, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

Речь идет о Триумфальной арке, памятнике Кутузову, Поклонном кресту и других монументах.

«Вначале специалистам предстоит изучить особенности монументов. Каждый из них уникален, поэтому требует индивидуального подхода. Например, при реставрации Триумфальной арки повышенное внимание будет уделено ее декору. Основные работы по восстановлению памятников пройдут в 2022 и 2023 годах», — сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

В 1814 году появилась первая Триумфальная арка у Тверской заставы. Это было деревянное сооружение. Она была возведена в честь возвращения русских войск из Западной Европы. Через 12 лет арка стала каменной. Потом Триумфальную арку построили уже в 1966 году на новом месте — Кутузовском проспекте.

Кроме того, рабочим предстоит отреставрировать бюсты Михаила Кутузова, которые установлены на Ташкентской улице и Кутузовском проспекте. Над их реконструкцией будут трудиться в следующем году.

Также в следующем году рабочие приступят к подготовке проектов реставрации поклонного креста, установленного в память о герое Отечественной войны 1812 года казачьем атамане Матвее Платове на улице Рогожский Поселок.

Еще будет обновлен мемориал героям Отечественной войны 1812 года в Госпитальном сквере и памятный знак «200 лет Победы в Отечественной войне 1812 года», который находится на пересечении Зеленодольской и 1-й Новокузьминской улиц.

Кроме того, в ближайшие два года пройдет ремонт памятника «Воинам, погибшим в Отечественную войну 1812 года» на Новокуркинском шоссе. Монумент установили девять лет назад.