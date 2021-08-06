РИАМО - 6 авг. Около 1 тыс. специалистов станут участниками Дня картофельного поля, который открывается в Дмитровском городском округе. В торжественной церемонии открытия праздника примет участие министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«На праздник мы ожидаем порядка 1 тыс. профессионалов своего дела и любителей картофеля. В нем примут участие ученые, семеноводы, поставщики техники и оборудования, производители агрохимии и средств защиты растений, специалисты ведущих сельхозпредприятий Подмосковья и российских регионов от Калининграда до Владивостока. Также здесь будут работать делегации из зарубежных стран - Германии, Канады, Белорусии, Казахстана и других», - сказал Сергей Воскресенский.

Программа мероприятий Дня картофельного поля включает деловые встречи, технические презентации, полевые демонстрации.

«В рамках полевой демонстрации, от компании GRIMME запланирован показ первых в России 8-рядной картофелесажалки, новейшего картофелеуборочного комбайна и копалки для овощей. Также будут представлены решения для уборки овощных культур», - отметил Сергей Воскресенский.

Лучшее подмосковное предприятие «Агрофирма «Бунятино» поделится своим передовым опытом с участниками Дня картофельного поля, продемонстрирует поля с новыми перспективными и наиболее популярными сортами отечественной и зарубежной селекции, покажет производственные площадки по хранению и переработке овощей и картофеля.