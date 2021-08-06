РИАМО - 6 авг. В районе Крюково Зеленоградского городского округа столицы построят физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Специалисты Мосгосэкспертизы уже согласовали проект. В здании появится бассейн с размерами ванны 25 на 16 м и бассейн для обучения детей плаванию с размерами ванны 10 на 6 м.

В двухэтажном здании комплекса также сделают тренажерный зал, появятся раздевалки, медицинский блок, буфет, административные помещения и гардероб. Для удобства маломобильных граждан установят лифт и универсальные санузлы. Кроме того, для спуска в воду сделают поручни и специальный подъемник.

На прилегающей территории появится новое освещение, парковка и проезды для автомобилей. В ходе озеленения обустроят газоны и зеленые насаждения.