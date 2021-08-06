РИАМО - 6 авг. По распоряжению врио начальника ГУ МВД России по Московской области в ОМВД Истры срочно выехала комиссия областного главка полиции для установления обстоятельств побега пятерых арестантов из местного СИЗО, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления местонахождения и задержания совершивших побег», – отметили пресс-службе регионального ГУ МВД.

Глубокой ночью или ранним утром пятницы из истринского СИЗО сбежали пятеро заключенных, среди них – Александр Мавриди, обвиняемый в заказном убийстве предпринимателя Владимира Маругова, известного как «колбасный король».

Всего в камере находились семеро человек – пятеро сбежали, двое остались. По словам оставшихся, они в момент побега спали.