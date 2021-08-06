РИАМО - 6 авг. Выпускниками очередного этапа «Карьерной школы» правительства Москвы, который прошел в июле, стали 250 человек, они предложили свои проекты развития городских территорий, сообщается на официальном сайте мэра города.

Студенты и выпускники столичных вузов две недели участвовали в вебинарах и видеоэкскурсиях, учились работать в команде, знакомились с департаментами правительства Москвы, а параллельно разрабатывали план улучшения спальных районов города.

Победителями финала кейс-чемпионата стали две команды. 13 победителей «Карьерной школы» взяли на оплачиваемую стажировку в правительстве Москвы вне очереди. Еще 100 участников проекта станут стажерами по итогам собеседований. Всего этой весной и летом в «Карьерную школу» поступили 500 человек.

Они работали над заданиями от Института генплана Москвы. Часть предложенных идей планируют реализовать в столице. В частности, в настоящее время уже в работе проект сквера им. Виктора Цоя и коммунального огорода в Конькове. Его намерены включить в план капитального ремонта Профсоюзной улицы, который намечен на 2022–2023 год.