РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 авг. Балашихинский родильный дом в микрорайоне Саввино Балашихи планируют открыть для будущих мам 10 августа после проведения полной дезинфекции, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

С 19 июня отделения роддома были закрыты в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и временно перепрофилированы для больных коронавирусом.

«Дорогие будущие мамы, у нас хорошие новости! С этой недели мы начали глобальную дезинфекцию роддома. Мы дезинфицируем все помещения: операционные, реанимации, палаты и коридоры, лестничные пролеты и служебные помещения. В обязательном порядке дезинфекции подверглась система приточной вентиляции с заменой всех фильтров», - говорится в сообщении.⠀

В медучреждении вычищают каждый уголок и забираются даже под плинтуса, очищая роддом от остаточной инфекции Covid-19. Уже 10 августа в 9:00 Балашихинский роддом откроет свои двери для будущих мам.

«Наш коллектив с нетерпением ждет начала работы в штатном режиме - мы так соскучились по маленьким пациентам! Точная дата переезда женской консультации в здание родильного дома будет известна в ближайшие дни. Следите за новостями», - говорится в сообщении.⠀⠀