РИАМО - 6 авг. Пятерым заключенным, сбежавшим из истринского СИЗО, удалось открутить замки дверей с помощью гаечного ключа, который запрещен в обороте изолятора. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по РФ Московской области.

Побег совершили пятеро заключенных, среди них - Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и в лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи.

«На месте происшествия работают следователи и криминалиста ГСУ СК России по Московской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - отметили в ведомстве.

Побег произошел глубокой ночью или рано утром в пятницу. Есть информация, что дежурный накануне не закрыл окно, через которое подают еду. Сотрудника уже задержали. Поиски заключенных продолжаются.