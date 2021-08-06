РИАМО - 6 авг. Руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский спросил у москвичей, поддерживают ли они введение платных парковок во дворах жилых домов. Мнения горожан разделились.

По словам эксперта, ситуация во дворах столицы с каждым годом становится хуже. Жители паркуют свои авто не только на проездах, но и на тротуарах, а также на детских площадках.

«А что если поступить по аналогии с улицами: ввести во дворе небольшую, но плату. Все деньги поступают на счет дома и дом сам распоряжается, потратить ли их на детские площадки, либо на дополнительные парковочные карманы», — написал Шумский.

Он пояснил, что плату можно сделать как почасовую, так и в виде месячного абонемента.

«Это стимулирует убрать из двора машины, которые ездят пару раз в год (их можно отогнать на дальние бесплатные площадки). А кто реально машину использует постоянно — будет готов оплачивать свое место», — резюмировал специалист.

За и против

В комментариях пользователи разошлись во мнениях. Кто-то поддерживает такое решение, а кто-то высказался против.

«Идея норм, но все равно мест на всех не хватит, да и платить всех не заставишь», — отметил пользователь Silent One.

По словам La Maki, эта идея реальна только в том случае, если двор закрыт и количество мест в нем соответствует количеству машин жильцов.

«Ценник должен быть таким, чтобы желающих платить было 90-95% от количества мест», — считает Natali.

«Снова все упрется в имущественный ценз. Кому-то 5000 рублей отстегнуть — тьфу, и машина будет продолжать стоять. И бесить тех, для кого это дорого и кто вынужден был свою отогнать», — отметил Pavel Savinov.

Пользователь Nanki предложил сделать закон — нет места для парковки машины, то ее нельзя будет купить. По его словам, так проблема парковки в столице будет решена.

«Всегда удивляло — есть деньги на машину, но нет денег на ее обслуживание, в том числе и парковку. Зачем покупать то, что ты не можешь потянуть финансово? Катайся на автобусах и метро», — считает Ballon Blue.

Платную парковку на улицах ввели в Москве в ноябре 2012 года в качестве эксперимента, впоследствии платное парковочное пространство несколько раз расширялось. Спустя несколько лет после ввода платной парковки мэр города Сергей Собянин признался, что создание этой системы было «суперконфликтом».

Введение платной парковки в зоне Бульварного кольца позволило увеличить скорость движения на 12%, нарушений правил парковки стало на 64% меньше.