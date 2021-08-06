РИАМО - 6 авг. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) перезапустило свой корпоративный сайт. Познакомиться с крупным региональным медиахолдингом, его достижениями и возможностями можно по ссылке.

РИАМО - это мультимедийный информационный холдинг, который за 7 лет работы на медиарынке смог достичь высоких результатов. Сегодня РИАМО входит в число самых цитируемых СМИ в Подмосковье. Проекты холдинга объединяют представителей государственной власти, бизнеса и жителей Московского региона.

На корпоративном сайте представлены все проекты региональной медиагруппы РИАМО. Главный из них - новостной портал riamo.ru с аудиторией более 2 млн уникальных пользователей в месяц. Сайт отличает разнообразие современных видов и форматов контента - новости, лонгриды, интервью, шпаргалки, инфографика, сторис и т. д. Среди других отличительных черт контента - его оперативность и достоверность информации.

Помимо основного сайта, в 15 крупных городах Подмосковья РИАМО запустило горпорталы, где представлена вся необходимая информация для жителей: местные новости, афиша мероприятий, текущие вакансии, график работы предприятий и многое другое. Сайты РИАМО и городских порталов имеют свои аккаунты в соцсетях, на которые подписались более 180 тыс. пользователей.

Еще один проект РИАМО - информационно-сервисный туристический портал «Путь-дорога», который знакомит читателей с достопримечательностями Подмосковья и предлагает различные маршруты для путешествий. Послушать об интересных местах региона можно и в туристических подкастах агентства.

Для рачительных потребителей Московского региона запущен сайт «Корзинка». Здесь публикуется полезная информация о потребительском рынке, рецепты и сведения об акциях и скидках.

Также РИАМО регулярно создает яркие и информационно насыщенные специальные проекты, посвященные актуальным темам. Уже вышли спецпроекты о ЦКАД, МЦД, борьбе с коронавирусом и другие. Собственный фотобанк агентства ежедневно пополняется фотоотчетами о работе подмосковных властей, репортажами с мест важных и интересных событий.

Кроме того, РИАМО обладает сетью инфоэкранов, которые размещены на 25 подмосковных автовокзалах, в МФЦ, торговых центрах и общественном транспорте Московской области.

РИАМО имеет собственный высокотехнологичный пресс-центр в Москве. Гостями пресс-центра становятся топ-менеджеры госструктур, главы администраций, ведущие экономисты, общественные деятели, звезды шоу-бизнеса и спортсмены. Помимо пресс-конференций, на площадке агентства проводятся круглые столы, творческие встречи, форумы. На company.riamo.ru можно следить за мероприятиями пресс-центра.

Пользователи корпоративного сайта также могут познакомиться с топ-менеджментом РИАМО и прочитать отзывы о работе коллектива от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова и многочисленных партнеров холдинга.

Кроме того, на company.riamo.ru можно узнать о широких возможностях размещения на площадках холдинга для рекламодателей, текущих вакансиях в РИАМО, найти презентацию холдинга и все контакты для связи.