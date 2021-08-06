РИАМО - 6 авг. Подмосковная прокуратура инициировала проведение проверки после побега пятерых заключенных из СИЗО в подмосковной Истре, сообщает пресс-служба ведомства.
Проверку проведет Истринская городская прокуратура, которой предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего. Кроме того, будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц.
На месте ЧП находится Истринский городской прокурор Михаил Рузляев.
Побег произошел глубокой ночью или рано утром в пятницу. Есть информация, что дежурный накануне не закрыл окно, через которое подают еду. Сотрудника уже задержали. Поиски заключенных продолжаются.
Среди сбежавших — Александр Мавриди, обвиняемый резонансном убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Николай Тетеря и Денис Грозаву.
Всего там находилось 7 человек. Сбежали пятеро, двое остались.
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