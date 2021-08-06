РИАМО - 6 авг. Подмосковная прокуратура инициировала проведение проверки после побега пятерых заключенных из СИЗО в подмосковной Истре, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверку проведет Истринская городская прокуратура, которой предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего. Кроме того, будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц.

На месте ЧП находится Истринский городской прокурор Михаил Рузляев.

Побег произошел глубокой ночью или рано утром в пятницу. Есть информация, что дежурный накануне не закрыл окно, через которое подают еду. Сотрудника уже задержали. Поиски заключенных продолжаются.

Среди сбежавших — Александр Мавриди, обвиняемый резонансном убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Николай Тетеря и Денис Грозаву.

Всего там находилось 7 человек. Сбежали пятеро, двое остались.