РИАМО - 6 авг. Число сбежавших из изолятора в подмосковной Истре увеличилось до пяти, их имена установлены, сообщает РЕН ТВ.

Среди сбежавших — Александр Мавриди, обвиняемый резонансном убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Николай Тетеря и Денис Грозаву.

Мавриди перевели в другую камеру вечером 5 августа. Всего в там находилось 7 человек. Сбежали пятеро, двое остались. По словам оставшихся заключенных, они в этот момент спали.

Побег произошел глубокой ночью или рано утром в пятницу. Есть информация, что дежурный накануне не закрыл окно, через которое подают еду. Сотрудника уже задержали. Поиски заключенных продолжаются.

Убийство 54-летнего бизнесмена Владимира Маругова произошло осенью прошлого года в его загородном доме в Истре. По данному делу были задержаны двое подозреваемых, среди них был и Александр Мавриди.