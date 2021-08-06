РИАМО - 6 авг. Центр «Моя работа» подготовил серию вебинаров для начинающих предпринимателей в августе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Онлайн-уроки проходят в виде вебинаров, семинаров и мастер-классов. Они предоставляют максимум информации о предпринимательстве, чтобы каждый, кто заинтересован в развитии собственного дела, смог найти для себя что-то полезное.

В 2021 году специалисты провели свыше 220 тренингов в онлайн-формате для более 8 тыс. участников. С начала года сотрудники службы занятости помогли открыть свое дело и получить статус самозанятого порядка 4 тыс. человек.

Как выбирать заказчика, научат на вебинаре 6 августа в 11:00. О доступных маркетплейсах и электронных площадках для самозанятых расскажут 9 августа в 14:00. О стратегии успешных продаж речь пойдет 12 августа в 11:00. Как превратить любимое дело в способ заработка объяснят 13 августа в 11:00.

Для участия в вебинарах необходима предварительная регистрация. ​