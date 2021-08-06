РИАМО - 6 авг. Предприниматели смогут арендовать у города свыше 100 нестационарных торговых объектов и площадок для их размещения в парках и на улицах столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сейчас на торги выставлено еще более 100 нестационарных торговых точек, которые расположены в девяти столичных округах. Арендаторы смогут пользоваться объектами в течение пяти лет», — сказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за 6 месяцев 2021 года предприниматели арендовали порядка 200 такого рода объектов. В среднем конкуренция достигала более четырех участников на лот.

В настоящее время 39 нестационарных торговых точек или площадок для их размещения, которые выставили на торги, расположены в западной части города. Самый большой объект находится в парке «Музеон». Площадь этого павильона 554 кв. м.