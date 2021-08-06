РИАМО - 6 авг. Избирательная комиссия Московской области зарегистрировала еще три списка кандидатов в Московскую областную думу, сообщается на сайте Мособлизбиркома.

Зарегистрирован список кандидатов по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Московской области». В нем 82 человека.

На заседании зарегистрировали список кандидатов в депутаты Мособлдумы, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение Всероссийской политической партии «Родина» в составе 29 человек.

Также зарегистрирован список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением «Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» по единому избирательному округу в количестве 80 человек.

Ранее Избирательная комиссия Московской области зарегистрировала кандидатов в региональный парламент по единому округу от московского отделения КПРФ и ЛДПР. До этого Избирком Подмосковья заверил списки кандидатов в депутаты регионального парламента от партий «Новые люди», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Родина», «Единая Россия», «Коммунисты России», «Яблоко», «Российский общенародный союз» и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

В сентябре россияне будут выбирать депутатов Госдумы и региональных парламентов. Согласно утвержденному ЦИК порядку, выборы пройдут с 17 по 19 сентября.

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