РИАМО - 6 авг. Побег четверых заключенных произошел рано утром в пятницу из СИЗО в подмосковной Истре, сообщает РЕН ТВ.

Сотрудники правоохранительных органов начали поиски сбежавших осужденных.

Обстоятельства происшествия в настоящий момент выясняются.

По данным источника издания, сбежавшие «отжали» и скрутили замки на дверях. Кроме того, они сорвали замок, установленный на воротах. Сообщается, что накануне соотрудник СИЗО не закрыл окно в камере, через которое подают еду.

По данным Telegram-канала Baza, среди сбежавших - обвиняемый в убийстве по делу о громком заказном покушении на бизнесмена. СМИ пишут, что речь идет о деле колбасного короля Владимира Маругова.

Убийство 54-летнего Маругова произошло в ночь на 2 ноября 2020 года на его загородном участке в деревне Аносино под Истрой. Предприниматель вместе с сожительницей был в бане, куда ворвались двое мужчин в масках и стали требовать деньги. Женщине удалось сбежать, а бизнесмена расстреляли из арбалета. По этому делу было задержано двое подозреваемых Александр Мавриди и Паша Ахмедов.