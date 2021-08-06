РИАМО - 6 авг. В столице на территории Верхнего Знаменского пруда в Битцевском лесу заметили кулика-перевозчика, который занесен в Красную книгу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Специалисты Мосприроды обнаружили редкую молодую птицу — кулика-перевозчика. Этот вид занесен в Красную книгу столицы под первой категорией редкости.

Свое название эта птица получила за то, что часто перелетает с одного берега водоема на другой. Кулик-перевозчик относится к классу бекасовых, умеет плавать и задерживать дыхание под водой. Питается кулик пауками и другими небольшими насекомыми, а его пение больше похоже на громкий крик.

Кроме того, по соседству с куликом заметили речных крачек, которые также занесены в Красную книгу. Еще на водоемах города обитает редкая камышница или водная курочка, которую также можно встретить в природных территориях.

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