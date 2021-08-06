РИАМО - 6 авг. Прошедшие в Московской области ливни оказались слишком теплыми, поэтому они не способствовали появлению грибов в лесах, сообщил РИАМО миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

Ранее миколог отмечал, что аномальная жара этим летом почти лишила грибов подмосковные леса. При этом грибы начинают активно расти через 2-3 недели после перепадов температуры в сторону похолодания и обильных дождей. Таким образом Вишневский спрогнозировал «грибную волну» в августе.

«Прошедшие ливни были слишком теплыми, они не способствовали росту грибов. Сейчас из леса можно вернуться с полупустой корзиной. Теперь вся надежда на то, что к нам придет северный циклон, который принесет холодные ливни, тогда ситуация может измениться», — объяснил Вишневский.

Он добавил, что в условиях сырости обильно прорастает трава, которая вытесняет грибы, лишая их жизненного пространства.

«Опытный грибник все же может найти в лесах лисички, опята, подберезовики, маслята. Все это весенние грибы, которые вышли в апреле-мае. Но их очень мало и за один поход целую корзину не соберешь», — сказал Вишневский.

Самыми грибными местами в Подмосковье считаются южные и западные территории - окрестности Звенигорода, Каширы и Серпухова.

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