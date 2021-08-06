РИАМО - 6 авг. Бабушки из Москвы и Подмосковья поддержали российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Токио, знаменитой песней группы Queen We will rock you, сообщает РЕН ТВ.

Флешмоб был запущен в Сети в июле. Пенсионерки записали кавер на известную песню. Также бабушки сняли клип на мотив этой известной песни, но на фоне деревенских пейзажей.

Флешмоб обыгрывает слова rock («порвем») и ROC (ОКР), а полностью называется #wewillROCyou. Такая фраза говорит о том, что наши спортсмены на Олимпиаде в Токио добьются высоких результатов.

Олимпиада в Токио стартовала 23 июля и продлится до 8 августа. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на этот год.