РИАМО - 6 авг. Московские производители достигли рекордных показателей экспорта медицинского оборудования, с января по май поставки выросли более чем в два раза, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Экспорт товаров данной категории составил 22,34 млн долларов, что в 2,1 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года в размере 10,33 млн долларов», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что в сравнении с аналогичными данными за 2019 год, показатели выросли на 90,6%. По отношению к 2020 году они увеличились на 116,3%.

Больше всего за рубеж поставили технической дыхательной аппаратуры. Объем экспорта с января по май этого года достиг суммы 4,7 млн долларов.

Всего за пять месяцев техника из столицы попала в 81 страну мира. Больше всего оборудования закупил Казахстан: размер поставок составил 6,85 млн долларов. Кроме того, московское медоборудование также востребовано в Узбекистане, Индии, Беларуси, а также в Мексике и Бангладеш.