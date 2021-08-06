РИАМО - 6 авг. Московские производители достигли рекордных показателей экспорта медицинского оборудования, с января по май поставки выросли более чем в два раза, сообщается на официальном сайте мэра города.
Он отметил, что в сравнении с аналогичными данными за 2019 год, показатели выросли на 90,6%. По отношению к 2020 году они увеличились на 116,3%.
Больше всего за рубеж поставили технической дыхательной аппаратуры. Объем экспорта с января по май этого года достиг суммы 4,7 млн долларов.
Всего за пять месяцев техника из столицы попала в 81 страну мира. Больше всего оборудования закупил Казахстан: размер поставок составил 6,85 млн долларов. Кроме того, московское медоборудование также востребовано в Узбекистане, Индии, Беларуси, а также в Мексике и Бангладеш.
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