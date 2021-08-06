РИАМО - 6 авг. Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков считает, что вопрос с индексацией пенсии будет решен. Этой теме уделено большое общественное внимание, сообщает Nation News.

По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае Светланы Бессараб, решение вопроса будет проходить поэтапно.

Ранее Шмаков направил письмо руководству страны, где попросил вмешаться в ситуацию. В документе он указал на несправедливость, а также отметил необходимость вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование прав пенсионеров. По мнению Шмакова, никаких ограничений по баллам для работающих пенсионеров быть не должно.

Светлана Бессараб же отметила, что для отсутствия индексации пенсии работающих людей старшего поколения есть ряд причин. Основная – в соотношении работающего и неработающего населения.

«Сегодня в России порядка 73-74 млн трудящихся, а количество пенсионеров составляет порядка 40 млн. То есть идет колоссальная нагрузка на систему пенсионного обеспечения, поскольку на одного пенсионера приходится чуть больше 1,5% работающих», – объяснила Бессараб.

Она подчеркнула, что при таком соотношении невозможно содержать пенсионера на отчисления, сумма будет слишком маленькой.

«Понятно, что солидарная пенсионная система формируется за счет пенсионных отчислений в общий фонд – примерно 16% от пенсионных отчислений. Соответственно, при средней заработной плате в 35 тыс. рублей мы имеем не такие уж большие суммы на одного пенсионера – примерно 5600 рублей», – добавила депутат.

Она согласилась, что сложившаяся сейчас ситуация с неработающими пенсионерами несправедлива. Необходимо принятие мер по ее исправлению.

«Де-юре индексация пенсии работающим пенсионерам производится ежегодно, но данные средства не выплачиваются. Соответственно работающие пенсионеры могут получить повышение пенсии за счет трех баллов, разработанных за год. Так, повышение за 2020 год составило 296 рублей», – рассказала сопредседатель штаба ОНФ.

Получить остальные средства пенсионер сможет только тогда, когда прекратит трудовую деятельность.

Вопрос индексации напрямую зависит от бюджета РФ. А бюджет Пенсионного фонда на сегодняшний день дефицитный. Решение проблемы требует примерно полтриллиона рублей, по подсчетам Бессараб.

«Это серьезная задача правительства, которая будет решаться поэтапно. Так, сегодня уже вернули индексацию пенсии работающим опекунам, следующим запланированным шагом является возвращение индексации пенсии военным работающим пенсионерам», – подытожила депутат.

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