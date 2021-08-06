РИАМО - 6 авг. В пятницу вечером загруженность столичных дорог может вырасти до 8 баллов, сейчас плотность движения оценивается в 2 балла из 10 возможных, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

В настоящий момент движение затруднено на Ярославское шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Нет проблем с движением на Каширском, Звенигородском и Ленинградском шоссе.

Пробки могут образоваться на некоторых участках в столице из-за проведение дорожных работ.