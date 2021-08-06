РИАМО - 6 авг. Московская областная таможня планирует внедрить систему видеоконтроля за работой таможенников на всех своих постах, сообщили РИАМО в пресс-службе ведомства.

Систему видеоконтроля внедрили в тестовом режиме на Истринском и Ленинградском таможенных постах в 2018 году. Видеоконтроль позволяет отслеживать действия должностных лиц в отношении объектов таможенного контроля.

«Эксперимент признан успешным, в дальнейшем планируется внедрить данную систему на все таможенные посты Московской областной таможни. Это поможет обеспечить удаленную фиксацию фактов и событий, связанных с совершением таможенных операций таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем», — сказали в пресс-службе.

В рамках эксперимента использовалось два вида камер видеонаблюдения: стационарные и видеорегистраторы, которые крепятся на форменную одежду инспекторов. Записи хранятся в архиве, в случае необходимости уполномоченные лица могут посмотреть видео того или иного таможенного досмотра.

Эксперимент проводился с целью профилактики конфликтных ситуаций и возможных коррупционных проявлений.

Московская областная таможня была создана в 2010 году, в ее структуру входят 23 таможенных поста. Сегодня она является одной из ведущих таможен как по товарообороту, так и по массиву оформленных таможенных деклараций.

Регион деятельности Московской областной таможни включает Подмосковье (за исключением аэродромов Раменское, Кубинка, Остафьево, Чкаловский и аэропортов Домодедово, Шереметьево) и Москву (кроме аэропорта Внуково).