РИАМО - 6 авг. Московская областная таможня планирует внедрить систему видеоконтроля за работой таможенников на всех своих постах, сообщили РИАМО в пресс-службе ведомства.
Систему видеоконтроля внедрили в тестовом режиме на Истринском и Ленинградском таможенных постах в 2018 году. Видеоконтроль позволяет отслеживать действия должностных лиц в отношении объектов таможенного контроля.
В рамках эксперимента использовалось два вида камер видеонаблюдения: стационарные и видеорегистраторы, которые крепятся на форменную одежду инспекторов. Записи хранятся в архиве, в случае необходимости уполномоченные лица могут посмотреть видео того или иного таможенного досмотра.
Эксперимент проводился с целью профилактики конфликтных ситуаций и возможных коррупционных проявлений.
Московская областная таможня была создана в 2010 году, в ее структуру входят 23 таможенных поста. Сегодня она является одной из ведущих таможен как по товарообороту, так и по массиву оформленных таможенных деклараций.
Регион деятельности Московской областной таможни включает Подмосковье (за исключением аэродромов Раменское, Кубинка, Остафьево, Чкаловский и аэропортов Домодедово, Шереметьево) и Москву (кроме аэропорта Внуково).
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