РИАМО - 6 авг. За первые шесть месяцев текущего года в стране вдвое вырос спрос на занятия спортом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и в три раза — по сравнению с периодом двухлетней давности, пишет в пятницу газета «Известия».

К такому выводу пришли аналитики компании «Авито», изучив базу объявлений. Наибольший рост спроса — в шесть раз — был зафиксирован в горнолыжном спорте. По мнению специалистов, такая тенденция связана с развитием внутреннего туризма.

«Занятия с инструктором стали востребованнее в шесть раз, что связано в том числе с развитием внутреннего туризма. В условиях ограничений многие россияне выбрали в качестве маршрута для путешествия Красную Поляну, Шерегеш и другие горнолыжные курорты», — рассказали в компании.

Наибольшим бум на горнолыжный спорт наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Красноярске.

Также эксперты отмечают рост предложений по онлайн-тренировкам. Такие предложения появились еще во время локдауна, который произошел в России весной 2020 года.

Кроме того, популярность выросла у фигурного катания и тенниса — спрос увеличился в четыре и в три раза соответственно.

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