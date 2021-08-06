РИАМО - 6 авг. «Желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра будет действовать на территории Москвы и области до вечера пятницы, сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Желтый» — это второй уровень интенсивности опасных климатических явлений. Он предупреждает о потенциально опасной погоде.

Предупреждение будет действовать до 21 часа. При грозе возможно усиление ветра до 15 м/с.

Ранее синоптик сообщил, что в предстоящие выходные и первую половину следующей недели в регион придет последняя 30-градусная жара в этом летнем сезоне.

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