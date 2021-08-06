РИАМО - 6 авг. В пятницу в Москве и Подмосковье будет дождливая и облачная погода, воздух прогреется до 22 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Регион окажется в зоне влияния атмосферного циклона с запада.

Максимальная температура воздуха в столице составит 19-21 градус, в Московской области – 17-22 градуса. Местами дождь может сопровождаться грозой с порывами ветра 12-15 м/с.

Предполагается, что наибольшее количество осадков выпадет в период с 14:00 до 15:00. Атмосферное давление будет в пределах нормы, влажность воздуха – повышенная, а содержание кислорода в воздухе – ниже привычных значений.

Такую погоду плохо переносят люди, страдающие заболеваниями сердца и сосудов.

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