РИАМО - 6 авг. Очередной рейд прошел в Балашихе, партийцы проверили крупные магазины и фермерский рынок. Мониторинг прошел в рамках партийного проекта «Народный контроль», сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

В Балашихе координатор партийного проекта «Народный контроль» в Подмосковье Шерзод Атаев, депутат Мособлдумы, председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов, а также депутат местного совета депутатов Александр Евсюткин проверили стоимость сезонных овощей на рынке, в сетевых и розничных магазинах городского округа.

Первой точкой проверки стал плодовоовощной рынок в торгово-развлекательном комплексе, расположенный в центре города у железнодорожной станции. Место с большим ежедневным количеством покупателей. Здесь в основном продаются фрукты и овощи местных поставщиков, в меньшей степени товары из других регионов и зарубежья. В фокусе внимания активистов «Народного контроля», прежде всего, продукты так называемого «борщевого набора»: картофель, свекла, морковь, лук и капуста.

«Я бы заметил, что на отдельные виды продукции цены выше на рынке, иногда в сетевом магазине. На рынке мы видим сегодняшнюю продукцию, выращенную в этом году, а в сетевом магазине мы увидели еще продукцию старого года, сохраненную. Партия «Единая Россия» вышла с инициативой максимально помочь фермеру продать свою продукцию, что сейчас в Подмосковье и делается», - подчеркнул Ефимов.

Стоимость снижается

По мнению одного из работников прилавка цены идут вниз. «Было время, что стоимость была высокой, но сейчас можно сказать, что в два раза снизилась. Сезон начался, товара прибавилось, стоимость падает. Например, месяц назад морковь стоила за сотню, сейчас уже 60 рублей. Почти как в магазине, но качество у нас получше. Поставки идут регулярные, урожай хороший», - рассказал продавец Валерий Петров.

По словам Шерзода Атаева цены, если сравнивать их с уровнем двухнедельной давности, действительно стали ниже.

«На рынке молодой картофель по 60 рублей, столько же стоит морковь, молодая капуста и лук, а вот свеклу продают по 50 рублей. Цены в расположенном по соседству сетевом магазине на отдельные овощи несколько ниже. Лук по 24 рубля, капуста почти 40, свекла 41, картофель от 32 рублей и выше. Есть тот же вид продукции и по более дорогой цене. Все зависит от качества, поставщика и товарного вида упаковки», - сообщил Атаев.

Ранее, 22 июля, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время беседы с фермерами Алтайского края прогнозировал снижение цен как раз к первой декаде августа.

По его словам, стоимость овощей в рознице будет снижаться в два этапа: «…первый раз через две недели, и второе снижение мы планируем к концу августа», - указал он.

Одновременно секретарь Генсовета партии подчеркнул важность поддержки фермеров на региональном уровне.

«Имею в виду не финансирование, которое идет по программам поддержки, а в первую очередь развитие такого инструмента, как ярмарочная торговля. То есть это не рынки стационарные, которые у вас в областном центре, а увеличение числа ярмарок. По расчету, двукратное увеличение ярмарок по стране автоматом даст это снижение», - отметил он.

19 июля на площадке «Единой России» прошло совещание с руководством правительства РФ и главами регионов, представителями торговых сетей. На нем были озвучены конкретные меры по снижению стоимости на так называемый «борщевой набор». Для координации работы по урегулированию цен организована рабочая группа, куда вошли представители правительства, партии, органов власти в регионах и торговых сетей.