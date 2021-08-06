РИАМО - 6 авг. Благоустройство территорий 375 образовательных учреждений планируется провести в 2021 году в Москве. Общая площадь работ превысит 400 гектаров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Благоустройство проводится во всех городских округах столицы.

«В ходе благоустройства территорий образовательных учреждений заменим более 1,2 тыс. детских площадок, приведем в порядок более 80 футбольных площадок, около 30 волейбольных и свыше 20 баскетбольных, почти 110 площадок воркаут», - рассказал Петр Бирюков.

Он отметил, что в рамках работ восстановят и проложат свыше 490 тыс. квадратных метров дорожек для пешеходов.

Для того, чтобы обеспечить безопасность учеников, проведут модернизацию систем освещения. В общей сложности установят свыше 1,5 тыс. фонарей с энергоэффективными светильниками.

Бирюков добавил, что на территориях проведут озеленение. Этому вопросу будет уделено особое внимание. Планируется высадить более 600 деревьев и порядка 52 тыс. кустарников. Также на территориях разобьют свыше 650 тыс. квадратных метров газона, а еще – более 9 тыс. «квадратов» цветников.

Завершение благоустройства площадок возле столичных образовательных учреждений запланировано на 3 квартал 2021 года.​