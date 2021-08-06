РИАМО - 6 авг. День картофельного поля празднуют в Подмосковье в пятницу, специальная выставка в Яхромской пойме Дмитровского округа станет платформой для профессионалов отрасли, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Как отметил глава регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия Сергей Воскресенский, встреча состоится рядом с самым крупным производителем картофеля, в центре картофелеводства Подмосковья.

Руководитель ведомства добавил, что выставка охватит всю производственную цепочку: сбор урожая, его посадку, выращивание, уборку, чистку, хранение и переработку.

Организатором мероприятия стало ведущее предприятие региона «Дмитровские овощи». Поддержку оказало министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Гостям покажут опытные делянки сортов картофеля семенных компаний, пройдет демонстрация производителей средств защиты растений и удобрений. Еще можно будет увидеть новинки техники, попасть на экскурсию по полям агрофирмы «Бунятино».

Кроме того, любой желающий сможет посоревноваться в чистке картофеля на скорость, а также принять участие в различных конкурсах.