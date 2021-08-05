РИАМО - 5 авг. В Московской области активно ведутся работы по установке детских игровых площадок по программе губернатора, на сегодня установлено более 125 площадок, что составляет 55 % от годового плана, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Мы наращиваем темпы, за последнюю неделю установили 7 площадок. В настоящее время работы ведутся по 34 адресам. Все площадки будут установлены до сентября», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он добавил, что каждый год по программе губернатора в регионе устанавливают большие игровые комплексы во дворах. В этом году установят 229 площадок.

В этом году детские игровые площадки по губернаторской программе устанавливаются по 16 тематикам - «замок», «лес», «море», «модерн», «сказка».