РИАМО - 5 авг. 7 августа начинается совместный проект правительства Московской области и Почты России «Почтовая история Вереи», сообщает пресс-служба макрорегиона «Москва» «Почты России».

Главное событие проекта – выпуск почтовой марки «650 лет Верее Московской области». Официальная церемония гашения марки пройдет в День города. Юбилейной марке будет посвящен и уникальный арт-объект, открытие которого пройдет сразу же после церемонии гашения.

Внешний вид арт-объекта пока сохраняется в секрете, но уже известно, что в композиции будет присутствовать новый маскот города – Вереенок. Узнать легенду о герое, а также загадать желание, которое согласно поверью точно исполняется, обязательно стоит.



Каждый гость и участник праздника сможет также получить в подарок и отправить в любую точку России и мира яркую праздничную открытку. Уникальные открытки выпущены лимитированной серией специально для города Верея.

Подписать и отправить послание любимым и близким можно будет на Центральной площади города – там будет работать мобильный пункт «Почты России».



Всех гостей Вереи в этот день также ждут выставка-ярмарка ремесленников и фермеров Подмосковья, анимационные программы и мастер-классы, пешеходные экскурсии, день открытых дверей в Верейском историко-краеведческом музее, концертная программа, военно-исторические реконструкции и праздничный салют. Праздник будет длиться весь день 7 августа с 11:00 до 22:00.