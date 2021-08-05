РИАМО - 5 авг. Кандидаты в Мосгордуму по 19 и 37 одномандатным избирательным округам в общей сложности собрали 71 577 подписей, 6371 из них (8%) были электронными, сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

Всего собрать и сдать необходимое число подписей, а также полностью пройти регистрацию смогли 22 кандидата.

С ними в Мосгордуме встретились представители Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице и разработчики системы дистанционного голосования.

«Получилась живая и, уверен, полезная для всех дискуссия - обсудили вопросы, связанные с предстоящими выборами, в частности с дистанционным электронном голосованием, видеонаблюдением, сбором подписей онлайн с помощью портала госуслуг», - рассказал Шапошников.

Довыборы в Мосгордуму проходят по 19-му и 37-му избирательным округам. Они пройдут 19 сентября. Шапошников пояснил, что 19-й округ – это район Новогиреево, часть района Вешняки и часть района Ивановское. Документы подавали 14 кандидатов. 6 из них самовыдвиженцы, 8 кандидатов от политических партий, в том числе 4 от парламентских партий и 4 от партий, не представленных в парламенте. Из 14 кандидатов были зарегистрированы 13.

А 37-й избирательный округ – это районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский и часть района Проспект Вернадского. Документы подавали 17 кандидатов. Из них 10 самовыдвиженцы, 7 представителей политических партий, 3 парламентских и 4 не представленных в парламенте. Таким образом, подписи собирали 14 кандидатов. В итоге зарегистрированы 9 кандидатов.

«Регистрация закончилась. Напомню, что мы впервые использовали новеллу московского законодательства – возможность сбора подписей через портал государственных услуг. Это достаточно дискуссионная тема, особенно для нас с Московской городской избирательной комиссией, потому что, как показывает статистика, возможностью сбора подписей через портал госуслуг воспользовались не все кандидаты», - добавил Шапошников.