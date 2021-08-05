РИАМО - 5 авг. Рабочие приступили к строительству надземной части здания поликлиники в микрорайоне Южный городского округа Домодедово. Идет монтаж башенного крана на стройплощадке, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Генеральным подрядчиком выступает ЗАО «Мособлстройтрест №11».

В настоящее время ка корпусе идет армирование и бетонирование технического подполья. В строительстве задействовано свыше 70 рабочих и 5 единиц техники.

В поликлинике предполагается создать дневной стационар и отделение неотложной помощи. Медучреждение рассчитано на взрослых и детей и сможет принимать 200 посещений в смену. Общая площадь здания составит свыше 9,6 тыс. квадратных метров.

Согласно проекту, поликлинику сделают комфортной для посетителей. Здесь будут доступны профильные специалисты. Медучреждение оснастят современным оборудованием, необходимым для диагностики и профилактики заболеваний.

Здание возводится по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Достроить и ввести поликлинику в эксплуатацию планируют в 2022 году.