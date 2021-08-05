РИАМО - 5 авг. В период пика августовского звездопада 14 августа Пущинская радиоастрономическая обсерватория Физического института имени П.Н. Лебедева организует научно-просветительский фестиваль «Пущинские Персеиды», сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

В программу фестиваля войдет дневная обзорная экскурсия. Ее участников познакомят с историей обсерватории, расскажут о работе радиоастрономов, а также проведут на площадку Пущинского музея экологии и краеведения «Лунный мир». Завершится прогулка культурной программой «Астрономические сумерки».

Для детей будет работать тематическая площадка центра культурного развития «Вертикаль». Ее назвали «Мы — дети Галактики».

После 21:00 любители астрономии из Москвы, Подмосковья и Тульской области проведут вечернее наблюдение на площадке за зданием обсерватории. Увидеть астрономические явления помогут оптические телескопы.

Кроме того, в зале обсерватории планируют организовать показ научно-популярных и фантастических фильмов о космосе. В качестве экрана используют стену.

Посетить фестиваль смогут жители Подмосковья, у которых есть сертификат о вакцинации от Covid-19 или справка о перенесенном заболевании.