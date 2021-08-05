РИАМО - 5 авг. Более 60% детей из Подмосковья отдохнут в 2021 году в детских лагерях, с 5 августа стартует 4-я смена, сообщает пресс-служба Мособдумы.

Всего в этом году летняя оздоровительная кампания охватит 61,5% детей, проживающих в Подмосковье, от 7 до 15 лет – это 443 тыс. человек. Приоритет отдается детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию – это порядка 46 тыс. человек. Они посещают по бесплатным путевкам Крым, Краснодарский край и детские лагеря Московской области.

Председатель комитета Мособлдумы по охране здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев отметил, что все детские лагеря области перед началом летней кампании были подготовлены к приему детей – отремонтированы, проверены на соблюдение санитарных, противопожарных норм.

На базе Московского государственного областного университета обучение по программе повышения квалификации прошли 103 педагога.

Помимо того, 2 165 студентов прошли курсы вожатого в Государственном социально-гуманитарном университете и в МГОУ.

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