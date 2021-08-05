РИАМО - 5 авг. В отношении пассажирки рейса Бодрум – Москва, закурившей в салоне самолета, возбудили уголовное дело. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент выявили во время мониторинга сообщения СМИ. Происшествия вызвало широкий резонанс.

В аэропорту Шереметьево сотрудники полиции, прибывшие на борт по сообщению командира экипажа, предложили пассажирке проследовать в дежурную часть на специальном кресле, предусмотренном для людей с ограниченными возможностями. Сама стоять на ногах женщина не могла, повредила ногу.

В ответ на требования полиции нарушительница начала кричать, размахивать руками и оскорблять правоохранителей.

Женщину забрали в наручниках, а после оформления правонарушения передали медикам. Нарушительницу привлекли к административной ответственности по статье за мелкое хулиганство.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.